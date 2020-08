Baby Frauke vervolledigt viergeslacht in vrouwelijke lijn Lieke D'hondt

12 augustus 2020

09u53 0 Kluisbergen Heugelijk nieuws bij de familie Wieme in Kluisbergen. Mama Ilse D’haene en papa Dries Wieme mochten dochtertje Frauke verwelkomen op 23 maart. Het kleine meisje maakt meteen ook een viergeslacht compleet, samen met oma Dina Librecht en omoe Lucie Verlinden.

Frauke kon niet wachten om de wereld te ontdekken en werd drie weken te vroeg geboren. Toch moest het grootste deel van haar familie wachten om haar te ontmoeten, want door de coronacrisis was de eerste weken weinig bezoek mogelijk. Tijdens het doopfeest op 11 juli kon de hele familie van Frauke voor het eerst met haar kennismaken. Het was ook het uitgelezen moment om met omoe Lucie, oma Dina en mama Ilse op de foto te gaan en zo het viergeslacht te vereeuwigen.