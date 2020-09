Avelgemstraat en rotonde deels afgesloten wegens werken Lieke D'hondt

04 september 2020

De Avelgemstraat en de rotonde Herpelgem in Ruien (Kluisbergen) zullen tussen 8 en ten laatste 11 september deels afgesloten zijn voor het verkeer. Aannemer Stadsbader nv zal in het begin van de Avelgemstraat, ter hoogte van de rotonde, een rioolaansluiting vernieuwen. Verkeer dat toch naar de Avelgemstraat wil, zal moeten omrijden via de Grote Herreweg en de Hazestraat.