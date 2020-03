Aspi’s Chiro Ruien zien fuif en eetstand tijdens de Ronde in het water vallen: “Hopelijk wordt de Ronde uitgesteld naar een andere datum” Lieke D'hondt

14 maart 2020

16u45 22 Kluisbergen De Aspi’s van Chiro Ruien zien met de, naar alle waarschijnlijkheid, afgelasting van de Ronde van Vlaanderen een groot deel van hun inkomsten wegvallen. Elk jaar staan ze met een stand op de Paterberg om drinken en eten te verkopen. “We hebben ons er al bij neergelegd dat het dit jaar niets zal zijn.”

Het coronavirus en de maatregelen om de verspreiding ervan te beperken, raakt de Aspi’s van Chiro Ruien in hun portemonnee. De jongeren zouden op 20 maart hun fuif Plankgaspi organiseren en op 5 april zouden ze tijdens de Ronde van Vlaanderen aan de Paterberg hotdogs en drinken verkopen aan de wielerfans. Beide evenementen vallen nu in het water. “Als we de media mogen geloven is de kans heel klein tot onbestaande dat de Ronde gereden zal worden, we hebben ons er dus al bij neergelegd dat het niets zal zijn dit jaar”, zegt leider Brent D’Haese. Nochtans hadden de Aspi’s al voorbereidingen getroffen om de wielerfans te ontvangen. “We hadden onze verzekeringspapieren en aanvragen al ingediend en er was een lijst met klusjes en aankopen opgesteld”, vertelt leider Guillaume Drappier.

Inkomsten recupereren

“Naast onze eigen fuif is de Ronde van Vlaanderen het belangrijkste evenement om geld binnen te halen voor onze Aspikas”, gaat Brent verder. “Onze fuif Plankgaspi hebben we uitgesteld naar 1 mei, dus we hopen dat we daar een goede editie van kunnen maken om het verlies van de Ronde op te vangen. We hopen ook dat de Ronde uitgesteld word naar een andere datum, zo kunnen we ook die inkomsten misschien nog recupereren. Als dat niet lukt, zullen we onze speciale activiteit met de Aspikas moeten aanpassen zodat het toch binnen het budget past.”