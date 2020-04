Arthur (12) laat creativiteit vrije loop nu de school dicht is en schrijft boek: “Marc de Bel stuurde mij tips en felicitaties” Lieke D'hondt

02 april 2020

16u31 0 Kluisbergen De twaalfjarige Arthur Simoens uit Kluisbergen heeft een wel heel nuttig tijdverdrijf gevonden om de coronacrisis door te komen. De leerling van het zesde leerjaar in de Vrije School Ruien heeft zijn eigen verhaal geschreven. ‘Willem en kasteel Drakenvonk’ won meteen een prijs in de wedstrijd van de Jeugdboekenmaand.

Vervelen doet Arthur zich niet nu de scholen verplicht dicht zijn door de coronacrisis. Hij houdt zich bezig met het schrijven van verhalen en schreef al een boek van 32 pagina’s bijeen. “Ik had al lang het idee om boeken te schrijven”, vertelt hij. “Tijdens de speeltijden op school verzin ik altijd de gekste verhalen. Toch had ik nog nooit meer geschreven dan teksten van vijf pagina’s. Omdat we nu niet meer naar school mogen gaan, kreeg ik van mijn juf dictie informatie doorgestuurd over een wedstrijd van Marieke van Hooff tijdens de Jeugdboekenmaand. Toen dacht ik: ‘Vandaag is de dag’.”

Het verhaal kreeg de titel ‘Willem en kasteel Drakenvonk’ en gaat over een jongen die gepest wordt. “Op een dag ontdekt hij dankzij zijn vriend het geheimzinnige kasteel Drakenvonk. Direct voelt Willem de aantrekkingskracht tussen het kasteel en zichzelf. Hij kan het niet laten om een kijkje te nemen op het domein. Maar conciërge Ignis Mortem ligt op de loer”, beschrijft Arthur. Aan inspiratie had hij geen gebrek toen hij begon te schrijven. “Voor de wedstrijd van de Jeugdboekenmaand kreeg ik een lijst waar ik drie woorden uit mocht kiezen, maar ik had ook juist een boek gelezen over een jongen die in een kasteel verbleef. De rest vloeide gewoon uit mijn pen, of liever mijn toetsenbord.”

Felicitaties

Via meester Robin, die tot voor kort lesgaf in het derde leerjaar van de Vrije School Ruien, raakte het verhaal ook bij jeugdauteur Marc de Bel. “Ik was verrast toen ik hoorde dat Marc de Bel mijn verhaal heeft gelezen. Hij stuurde mij ook extra tips en felicitaties”, vertelt Arthur trots. “Ik ben zeker van plan om verder te blijven schrijven. Ik moet de verhalen toch ergens uit mijn hoofd krijgen.”