Als de Everesting-challenge niet genoeg is: Dries (33) sprokkelt 10.100 hoogtemeters bij elkaar op Hotond Pieterjan Neirynck

28 juni 2020

21u16 16 Kluisbergen De indrukwekkende sportprestaties blijven elkaar dezer dagen opvolgen. Voor Dries De Rore was een Everesting-challenge, waarbij je 8.848 hoogtemeters probeert te bereiken, niet genoeg. Afgelopen zaterdag speelde hij het klaar om in 25 uur en 44 minuten de Hotond in Kluisbergen 102 keer op en af te rijden.

Samen met Bart Vindevoghel (33) uit Waregem en Kevin Deconinck (31) uit Zulte vatte Deerlijkenaar Dries De Rore zijn uitdaging vrijdagavond om 23 uur aan. Dat was de bedoeling tenminste, want door de hevige bliksem liepen de sportievelingen van het ‘Rocket Expresso Granfondo Team’ een vertraging van 40 minuten op. “Zaterdagvoormiddag konden we genieten van prachtig en droog weer. In de namiddag stak de wind wat op en passeerde er af en toe een bui”, vertelt Dries, die in totaal meer dan een dag op de fiets zat en zo een afstand van 510,45 kilometer overbrugde.

Sporthotel

Waar Bart en Kevin op 8.848 hoogtemeters en dus een Everesting-challenge afklokten, deed Dries er op z’n eentje nog een dikke 1.500 hoogtemeters bij. “Mentaal had ik een dipje rond 5 uur ‘s morgens, na de middagpauze en rond middernacht op het einde. Dankzij de steun van een hele hoop supporters heb ik mij telkens kunnen herpakken. Zij hadden postgevat op het terras van het Hotond Sporthotel, dat ideaal gelegen was langs ons parcours. Maar opgeven was nooit een optie voor mij”, besluit De Rore.