Als applaus niet voldoende is: Staf (11) en Frem (13) geven al maand lang muzikale optredens in hun straat Lieke D'hondt

17 april 2020

10u38 1 Kluisbergen Staf (11) en Frem (13) Vander Gheynst trakteren hun buren in de Zulzekestraat in Kluisbergen nu al een maand lang elke avond op een muziekoptreden. De broers fleuren zo het applausmoment voor de zorgsector extra op. “Eindigen doen we altijd met ‘We zullen doorgaan’.”

“Applaudisseren was een beetje te saai voor de broers”, vertelt mama Tine Verdonckt. “Daarom hebben ze op 19 maart gekozen voor muziek. Ze hebben nog geen dag overgeslagen. Ze willen op die manier de mensen die in de zorg werken, zoals hun meter en mama, en de andere helden van vandaag bedanken.” Het muzikale optreden van Frem en Staf wordt vanop veilige afstand gesmaakt door de buren, die ook zelf af en toe de muziekinstrumenten bovenhalen. “We starten elke dag met ‘Ode aan de vreugde’ en sluiten af met ‘We zullen doorgaan’. Wat daartussen komt is afhankelijk van de inspiratie van de dag. Soms geven de muziekleerkrachten van de academie ook suggesties.” De broers zijn alvast vastberaden om hun muzikale intermezzo door te zetten tot het einde van de lockdown. “En als het kan, doen we het zelfs nog langer”, vertellen ze.