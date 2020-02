Alleen boete voor bestuurder die verblind is door de zon en voetganger aanrijdt LDO

07 februari 2020

Een 63-jarige man uit Izegem heeft van de politierechter een boete van 400 euro gekregen omdat hij een voetganger heeft aangereden in Kluisbergen. De vrouw wilde in de Stationsstraat oversteken op het zebrapad, maar de bestuurder had haar niet gezien omdat hij verblind was door de zon. Hij reed niet te snel en heeft zelf de eerste hulp geboden aan het slachtoffer.