Agressieve honden vallen wandelaars en reeën aan in Kluisbos: “Nog één incident en ze worden in beslag genomen” Lieke D'hondt

24 juni 2019

14u36 0 Kluisbergen De fauna in het Kluisbos is een grote troef, maar twee herdershonden die er de jongste weken vaak los rondlopen veroorzaken problemen. Verschillende wandelaars hebben melding gemaakt van de agressieve honden en sommige zijn al gebeten. Ook reeën zijn aangevallen door de honden.

Het Agentschap Natuur en Bos, het gemeentebestuur van Kluisbergen en de lokale politie van Amougies en Kluisbergen zijn op de hoogte van de problemen. De politie heeft de honden al één keer gevangen en teruggegeven aan de eigenaars. Er is nu afgesproken dat de honden niet meer los in het bos mogen lopen. Anders neemt de politie ze definitief in beslag. Wie de agressieve honden opmerkt in het Kluisbos, mag de politie verwittigen.