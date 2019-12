Aftellen naar de Soudal Hotond Cross: later op het seizoen, maar hopelijk des te spannend Lieke D'hondt

11 december 2019

17u23 0 Kluisbergen Twee maanden later dan normaal is het weer tijd om te crossen in de Hotondarena. Organisatoren Ronse Koerst, Fietspromo en SportIdee zijn druk in de weer om de veldrijders en hun supporters te ontvangen op zaterdag 14 december. “Het belooft een spectaculaire editie te worden.”

Er is al enkele dagen grote bedrijvigheid aan de Hotond op de grens tussen Kluisbergen en Ronse. De organisatoren en vrijwilligers van de Soudal Hotond Cross zijn er druk bezig om alles klaar te zetten voor de wedstrijden van zaterdag 14 december. Het slechte en koude weer trotseren de medewerkers met plezier, want de cross belooft dit weekend opnieuw spannend te worden. “Ik voorspel veel spektakel”, zegt parcoursbouwer Mario Declercq. “De weersomstandigheden zullen het spektakelgehalte verhogen. Het zal dus zeker de moeite zijn om te komen kijken. Voor mij is Mathieu van der Poel trouwens geen favoriet.”

Modder

Andere jaren fietsen de renners al begin oktober in de Hotondarena, maar dit jaar is er geschoven met de datum. Daardoor ligt het parcours er veel modderiger bij dan tijdens andere edities. “We waren al langer vragende partij om de cross later op het seizoen te laten plaatsvinden, maar de kalender ligt doorgaans helemaal vast”, zegt Luc Van den Abeele van Ronse Koerst. “Dit jaar hebben we de datum van de Scheldecross in Antwerpen overgenomen. De organisatoren van die wedstrijd nemen in januari de organisatie van het Belgisch kampioenschap voor hun rekening, waardoor ze de Scheldecross één jaartje overslaan. De ideale gelegenheid voor ons om het gat in de kalender in te vullen.”

Aangepaste bereikbaarheid

Omdat de Hotondcross nu op een zaterdag en niet op een zondag plaatsvindt, zijn de organisatoren genoodzaakt om enkele wijzigingen door te voeren in de bereikbaarheid. De organisatoren willen namelijk handelaars die op zaterdag open zijn, niet hinderen. Het publiek kan vlot naar de Hotond dankzij verschillende gratis shuttlebussen. De bussen doen de parkings aan van Bekina Boots in de Berchemstraat 124 in Kluisbergen, Vandewiele Rubber in de Berchemstraat 172 in Kluisbergen en KSK Ronse Jeugd in de Leuzesesteenweg in Ronse. Er zijn verschillende opstapplaatsen voorzien, zodat niemand zelf met de wagen naar de Hotond hoeft te komen. De volledige routes van de drie shuttlebussen vind je op de website van de Hotondcross.

Wie de renners aan het werk wil zien, kan al vanaf 10 uur terecht aan de Hotond voor de wedstrijden van de junioren en de beloften. Om 13.45 uur beginnen de elite dames eraan, om 15 uur starten de elite heren. Tickets zijn nog verkrijgbaar aan de kassa aan 12 euro per stuk, of online voor 11 euro per ticket.

Meer over Hotond

sport

sportdiscipline

wielersport

Kluisbergen

Ronse

veldrijden

Berchemstraat