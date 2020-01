Acteur Werther Vander Sarren krijgt afscheid in intieme kring Lieke D'hondt

13 januari 2020

11u26 0 Kluisbergen De uitvaartplechtigheid van acteur Werther Vander Sarren zal deze week plaatsvinden in intieme kring. Dat is de wens van Werther en zijn familie. Wie dat wil, kan nog tot en met woensdag tussen 16 en 19 uur terecht in uitvaartcentrum D’hondt in de Gentstraat in Oudenaarde om het rouwregister te tekenen.

Acteur Werther Vander Sarren, onder meer bekend van zijn rol als Champetter in De Paradijsvogels, overleed op vrijdag 10 januari op 78-jarige leeftijd in Kluisbergen. Hij was al enkele jaren op de sukkel met zijn gezondheid. Hij leed aan diabetes en de ziekte van Alzheimer. Hij woonde 26 jaar in Kluisbergen, de laatste maanden van zijn leven verbleef hij in Home Sint-Franciscus in deelgemeente Kwaremont.