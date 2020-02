Aanvraag om groot scherm te plaatsen tijdens EK voetbal lijkt bij voorbaat al afgekeurd: “Hopelijk krijgen we toch een eerlijke kans van het schepencollege” Lieke D'hondt

11 februari 2020

20u58 0 Kluisbergen Voetbalclub KFC Kluisbergen, café ’t Helle 4 en de uitbater van Domein Kluisbos hebben het plan opgevat om de wedstrijden van de Rode Duivels tijdens het Europees kampioenschap voetbal op groot scherm uit te zenden aan de Kluis. Alleen ziet het er momenteel naar uit dat ze geen vergunning zullen krijgen van het college van burgemeester en schepenen omdat er in Kluisbergen al een groot scherm zal staan aan de Scheldekaai.

Er werden al plannen gesmeed, een Facebookpagina aangemaakt en beslist dat de opbrengst naar de jeugd van KFC Kluisbergen zou gaan, maar toch ziet het ernaar uit dat de organisatoren van het evenement tegen een ‘njet’ zullen botsen van het gemeentebestuur. “Nog voor we onze aanvraag hadden ingediend, kregen we al te horen dat ze waarschijnlijk geweigerd zou worden. Ondertussen hebben we wel een volledig uitwerkte aanvraag ingediend, compleet met security en ehbo-post. We hopen dat het schepencollege de aanvraag een eerlijke kans geeft.”

Politie-advies

De terughoudendheid bij het schepencollege komt voort uit een advies van de politie, die liefst per gemeente maximum één evenement met groot scherm wil zien tijdens het EK. Eén centrale locatie moet het voor hen meer beheersbaar maken om overal aanwezig te zijn. Aangezien er net als tijdens het wereldkampioenschap in 2018 al een aanvraag is ingediend en principieel is goedgekeurd om een groot scherm te plaatsen aan de Scheldekaai in Berchem, lijken KCF Kluisbergen en co eraan voor de moeite. “Voor alle grote evenementen moeten de organisatoren toestemming vragen”, zegt schepen Lode Dekimpe (Gemeentebelangen). “De politie heeft aan alle schepencolleges op in het werkingsgebied gevraagd om per gemeente slechts één groot scherm toe te staan. We volgen het advies van de politie, dus aangezien we al één evenement principieel hebben goedgekeurd, lijkt het mij logisch dat het voor alle volgende aanvragen moeilijk wordt om en goedkeuring te krijgen. Al zullen we de aanvraag wel behandelen in het schepencollege.”

Bestemd voor recreatie

De organisatoren steken hun ontgoocheling niet onder stoelen of banken. “De Kluis is volgens ons de ideale locatie voor een dergelijk evenement. Het is er groen, er is voldoende parkeerplaats en we zouden de buren weinig storen. De site is zelfs bestemd om honderden mensen recreatief plezier te bezorgen”, verduidelijkt Spileers. “We wilden er een echt dorpsfeest van maken, met een dj, maar ook een kindvriendelijk evenement met een zandbak en springkastelen. Hopelijk krijgen we daar ook de toestemming voor van het schepencollege, want uiteindelijk is het advies van de politie slechts een advies en kan de burgemeester daar ook van afwijken.”