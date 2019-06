Aanrijding en vluchtmisdrijf met gestolen aanhangwagen in Ruien Ronny De Coster

07 juni 2019

16u46 0 Kluisbergen In de Wuipelstraat in Ruien is in de nacht van donderdag op vrijdag een aanhangwagen gestolen. Dief reed er in dezelfde straat een geparkeerde auto aan en sloeg op de vlucht. De politie en het Buurtinformatienetwerk doen een oproep tot getuigen.

Vermoedelijk rond middernacht werd in de Wuipelstraat in Ruien een geparkeerde Fiat 500 aangereden en beschadigd aan de linker achterflank. De chauffeur van de aanrijdende auto pleegde vluchtmisdrijf.

De politie weet dat de aanrijdende auto een personenwagen Mercedes was met een aanhangwagen die net vòòr het ongeval in dezelfde straat ter hoogte van de rotonde aan de Hoogweg was gestolen.

De vluchtende aanrijden reed met hoge snelheid via de Grote Herreweg in de richting Escanaffles.

De politie en het Buurtinformatienetwerk doen een oproep tot getuigen. Wie informatie kan verstrekken, wordt verzocht contact op te nemen met de lokale politie Vlaamse Ardennen op het nummer 055/33.88 88.