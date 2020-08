Aanleg rotonde op N8 in Berchem gaat van start Lieke D'hondt

03 augustus 2020

13u24 1 Kluisbergen Het Agentschap Wegen en Verkeer start met de aanleg van de rotonde op de N8 ter hoogte van de Kerkstraat in Berchem (Kluisbergen). De werken gebeuren per weghelft, waardoor doorgaand verkeer op de N8 mogelijk blijft.

Er is lang sprake van geweest en nu is het zover. De werken aan de rotonde op de N8 en de ontsluitingsweg tussen Berchem en Ruien gaan van start. Het Agentschap Wegen en Verkeer neemt de rotonde voor zijn rekening, Global Herpelgem staat in voor de ontsluitingsweg. De aanleg van de rotonde gebeurt per weghelft. Er zullen tijdelijke verkeerslichten geplaatst worden om het verkeer in beide richtingen te regelen. De Kerkstraat zal tijdens de werken wel afgesloten zijn. Omrijden kan via de Pontstraat en de Parklaan. Fietsers rijden tijdens fase één best om via het jaagpad langs de Schelde en de Pontstraat. In fase twee kunnen zij het nieuw aangelegde fietspad langs de N8 in beide richtingen gebruiken. De werken zullen afgestemd worden op de passage van de Ronde van Vlaanderen in het najaar en zullen als alles goed verloopt volledig klaar zijn tegen eind 2020. De nieuwe ontsluitingsweg die op de rotonde aansluit, zal klaar zijn tegen de zomer van 2021.