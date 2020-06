34 kilometer per uur te snel tijdens flitsmarathon: gehaaste man schrikt zelf van snelheid LDO

05 juni 2020

13u37 0 Kluisbergen De flitsmarathon van 8 oktober 2019 is voor een gehaaste man in de politierechtbank geëindigd.

De bestuurder werd in Kluisbergen geflitst met een snelheid van 104 kilometer per uur op een weg waar hij 70 mocht. De man was gehaast, maar schrok achteraf wel dat hij zo snel had gereden. De politierechter legt hem een effectieve boete van 480 euro en een rijverbod van 15 dagen op. Voor hij zijn rijbewijs terugkrijgt, moet hij opnieuw slagen voor het theoretisch rijexamen.