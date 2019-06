145 kilometer per uur in zone 70: 45 dagen rijverbod Lieke D'hondt

19 juni 2019

Een bestuurster die op de weg tussen Kwaremont en Kluisbergen 145 kilometer per uur reed in plaats van de toegelaten 70, moet haar rijbewijs 45 dagen inleveren. De politierechter legt haar ook een boete van zeshonderd euro op. “Mijn cliënte waande in Kwaremont even op de autostrade, maar ze reed zo snel omdat ze zich zorgen maakte om haar zieke kleuter”, legt de advocaat van de bestuurster uit.