“Hier wil ik mijn levenswerk van maken”: Tarah (34) jaagt droom na in De Toren Lieke D'hondt

20 juli 2020

09u48 9 Kluisbergen Midden in het Kluisbos, vlakbij de historische uitkijktoren heeft Tarah Wuestenberghs (34) haar horecazaak De Toren geopend. Een gezellig eetcafé dat Tarah terugbrengt naar haar roots. “Mijn hele jeugd heeft zich hier in het Kluisbos afgespeeld.”

De Toren, de gekende horecazaak in het Kluisbos zit in een nieuw jasje. Tarah Wuestenberghs en haar vriend Wouter Persoons (37) zullen er voortaan de klanten ontvangen en gezellige momenten bezorgen. “Voor mij is dit een droom die uitkomt”, vertelt Tarah. “Al sinds ik 15 jaar ben, werk ik in de horeca. Eerst als vakantiejob en weekendwerk, later professioneel. In Café Theatre in Gent heb ik alles geleerd, daarna heb ik ook een jaar in Antwerpen en een jaar in Berlijn gewoond en gewerkt. Ik heb er altijd van gedroomd een eigen zaak te beginnen en hier in het Kluisbos heb ik voor mij de ideale locatie gevonden. Hier ben ik opgegroeid, dus ik keer terug naar mijn roots. Bovendien zit het ondernemen wel een beetje in mijn bloed. Mijn grootvader heeft de minigolf op de Kluis opgestart, mijn tante heeft een cafeetje en de zus van mijn oma had hier ook haar eigen zaak.”

Uitkijktoren

Tarah en Wouter hebben besloten de naam van de zaak niet te veranderen. Iedereen blijft dus welkom in ‘De Toren’, een verwijzing naar de uitkijktoren vlakbij de zaak. “Dat was vroeger een bedevaartsoord en later een uitkijktoren”, vertelt Tarah. “Er komen nog steeds veel toeristen langs het gebouw te bekijken. Vroeger had je er een prachtig zicht, maar nu kan je de toren niet meer binnengaan. De bomen errond zijn trouwens ook veel te groot geworden, waardoor je niet ver meer kan kijken.”

Gezelligheid troef

In eetcafé De Toren trekken Wouter en Tarah de kaart van de gezelligheid. “We willen dat de klanten zich hier op hun gemak voelen, terwijl ze genieten van de kwaliteit die we hen bieden. Ze kunnen een kleine snack eten zoals een pannenkoek, spaghetti of een stukje taart. We hebben ook een petanqueplein en een speelplein in de aanbieding. Als het opnieuw kan, zijn we ook van plan om regelmatig evenementen te organiseren zoals een barbecue of een optreden.” De Toren 2.0 is afgelopen weekend voor het eerst geopend. Een bijzonder moment voor Tarah en Wouter. “We zullen hier onze passie in kwijt kunnen en hopelijk een goed draaiende zaak creëren waar mensen graag naartoe komen. Ik wil hier echt mijn levenswerk van maken”, besluit Tarah.