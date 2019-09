Kloosterbos heeft hondenlosloopzone “De plek voor baasjes en hun hond om samen voluit van de natuur te genieten” Kristof Vereecke

23 september 2019

10u16 5 Het Kloosterbos heeft voortaan een eigen hondenlosloopzone. Het gaat om een groot stuk bos tussen de R4-Oost en de Walderdonk.

Wie veel de Walderdonk richting Wachtebeke neemt en door het Kloosterbos rijdt, heeft het nieuwe spandoek die de provincie er liet plaatsen ongetwijfeld al gezien. ‘Hondenlosloopzone’ staat er in koeien van letters te lezen. Heel wat hondenliefhebbers hebben ondertussen de weg naar het Kloosterbos al gevonden. Wandelaars, natuurliefhebbers, joggers, ruiters of mountainbikers hoeven zich trouwens geen zorgen te maken last te hebben van de loslopende honden. Zo gaat het om een afgescheiden gedeelte van het 100 hectare bos tussen de R4-Oost en de Walderdonk richting Wachtebeke. De nieuwe losloopzone krijgt alvast uitstekende waarderingen op heel wat sites voor hondenliefhebbers. “Hier kan je hond zich naar hartenlust uitleven”, is één van de vele recensies. “De plek voor baasjes en hun hond om samen voluit van de natuur te genieten”, een andere. Wandelaars, joggers en ruiters zijn dan weer blij dat ze zich geen zorgen moeten maken over loslopende honden in de rest van het bos. Iedereen tevreden.