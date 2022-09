Kleurt Vlaanderen rood? Zo vieren u en de supporters mee de Vuelta-overwinning van Remco

Het is zover: op dit moment rijdt Remco Evenepoel (22) in Madrid naar de overwinning van de Vuelta. Daarmee is de eerste Belgische eindzege in een grote ronde sinds 1978 een feit. Ook op veel plaatsen in Vlaanderen wordt zijn overwinning gevierd.

Dit artikel wordt voortdurend geüpdatet. Vier jij de overwinning van Remco Evenepoel in de Vuelta ook mee en heb je leuke beelden? Stuur ze ons dan door via deze link.

In Schepdaal werd gisteren al gefeest. Enkele honderden supporters verzamelden zaterdag voor het grote scherm aan café In De Rustberg, het supporterslokaal van Remco Evenepoel op een steenworp van zijn ouderlijke woning. Vandaag belooft het volksfeest hier nog groter te zijn. De straat zal zelfs worden afgesloten en supporters uit alle windstreken blazen verzamelen aan In De Rustberg. Onder meer de supportersclubs uit Luik en Geraardsbergen tekenen present. In De Rustberg voorziet een dj, verschillende foodtrucks en togen zullen er ook voldoende zijn.

Bekijk hieronder nog eens hoe de fans in Schepdaal gisteren uit hun dak gingen:

“We hebben het plein voor het café nu volledig verkeersvrij gemaakt zodat er nog meer plaats is en er zeker plaats is voor een tweeduizendtal mensen. We hopen dat niet alleen de echte wielerfanaten zich daar laten zien, maar dat het hele plein echt volloopt.”

Volledig scherm De supporters van Remco Evenepoel aan het supporterslokaal In De Rustberg in Schepdaal. © Tom Vierendeels

Zo kan Fred Vandervennet (70) uit Diest, Remco’s eerste trainer, zijn geluk niet op. “Luik-Bastenaken-Luik was amper vijf maanden geleden al een heel speciale overwinning, maar die heeft hij nu al overtroffen. Ongelofelijk”, vertelt hij trots. De wielertrainer kent Remco al van bij zijn geboorte en zelfs zijn papa heeft hij nog getraind toen hij ook koers reed. “Ik zag al vroeg dat hij heel getalenteerd was en dat hij nu de Vuelta wint is historisch. Wat een prestatie.”

Volledig scherm Remco Evenepoel naast zijn eerste trainer, Fred Vandervennet (archiefbeeld). © Fred Vandervennet

En dat het een prestatie is, dat kan niemand ontkennen. Een prestatie die niemand wilde missen. Onze fotograaf kon zaterdag tijdens een huwelijk in Geluwe zelfs dit beeld vastleggen. De man op de foto wilde blijkbaar geen minuut missen van de rit van gisteren.

Volledig scherm Remco volgen tijdens een huwelijk in Geluwe. © Maxime Petit

Ook in West-Vlaanderen zijn ze fier op Remco. “Een speciaal moment dat we nooit van ons leven zullen vergeten”, glundert Patrick Huyghe, voorzitter van de West-Vlaamse fanclub van Remco Evenepoel. Bij het begin van de Vuelta waren ze nog van de partij in Breda, maar voor de climax kwamen de leden van fanclub R.EV 1703 West-Vlaanderen samen in supporterscafé Jerre op de Markt van Oudenburg. Daar hing zaterdag al onmiddellijk een uitstekende sfeer, inclusief Spaanse tapas en veel bier. Hoe verder in de rit van de waarheid, hoe meer de spanning steeg, totdat Remco over de streep reed en zeker was van rood.

Volledig scherm De winst in de Vuelta is binnen: de fans van Remco juichen in café Jerre in Oudenburg. © Benny Proot

En nu Schepdaal rood kleurt, blikt Johan De Muynck (74) terug op zijn ‘roze feest’ in Waarschoot. De Muynck won de Giro (de Ronde van Italië) in 1978. Tot vandaag was hij dus de laatste Belg die een grote wielerronde op zijn naam kon schrijven. “Het was toen feest in heel het dorp”, weet De Muynck nog. “Natuurlijk herinner ik mij dat nog alsof het gisteren was. Het zou jammer zijn mocht ik dat vergeten zijn. Het leek wel alsof heel Waarschoot toen op straat kwam. Er waren gratis vaten bier en zowat alles kleurde roze. Heel wat jonge kereltjes namen de fiets, en reden in een roze trui en met een roze petje door het dorp. Ikzelf werd in een open wagen door het dorp gereden. Iedereen werd gek.”

Volledig scherm Johan De Muynck met een portret in zijn roze trui. © Photo News

Lees ook:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.