Vijftiger slaat ramen van huis moeder in en vernielt graf van vader: een jaar cel VCT

12 oktober 2020

15u46 0 Kinrooi Een 56-jarige man uit Kinrooi is veroordeeld tot een celstraf van een jaar omdat hij zijn 78-jarige moeder vorig jaar zwaar belaagde. Hij sloeg tot vier keer toe de ramen van haar woning stuk en vernielde het opschrift van het graf van zijn vader.

De belaging en de vernielingen vonden plaats nadat de bejaarde vrouw haar zoon, die kampte met drugs- en drankproblemen, via een gerechtelijke procedure uit haar woning had laten zetten. In februari, maart en april 2019 sloeg de man overdag en ’s nachts tot viermaal toe de ramen van haar woning stuk. Hij sloeg ook herhaaldelijk de vensters van de garage, de duiventil en het tuinhuis aan diggelen.

Op 2 april 2019 bewerkte de vijftiger ook de voorruit van de auto van zijn moeder en trok hij naar het graf van zijn vader. Over de naam van zijn moeder, die op de grafsteen van haar echtgenoot stond, plakte de woedende zoon een tape met de woorden ‘ex-ma! Bitch-Heks’.

Uit wrok

De man ontkende eerste dat hij de ramen van de woning stuk sloeg. Maar samen met haar andere zoon had de bejaarde moeder van beklaagde een camera aan de woning laten plaatsen waarop de vijftiger duidelijk te zien was. “Hij pleegde de feiten uit wrok jegens zijn moeder,” oordeelde de strafrechter. De Kinrooienaar daagde zelf niet op voor de rechtbank.