Vader (41) gooit brandbom in huis van ex en vier kinderen: “Ik heb de feiten gepleegd omdat ik de weg kwijt was” VCT

18 november 2019

15u39 16 Kinrooi Een 41-jarige man uit Kinrooi is veroordeeld tot 30 maanden cel met uitstel. Hij kon de relatiebreuk met zijn ex zo moeilijk verkroppen dat hij op 18 juli 2017 een molotovcocktail naar binnen gooide in de woning waar zij met haar nieuwe partner en hun vier kinderen woonde. Ondanks een door de rechtbank opgelegd contactverbod bleef hij zijn ex ook twee jaar lang stalken en berichten sturen. “Ik was de weg kwijt”, gaf B. toe.

B. verscheen persoonlijk voor de strafrechter in Tongeren en bekende dat hij in juli 2017 brand probeerde te stichten in het huis van zijn ex. Drie van de vier kinderen verbleven op dat ogenblik bij hem. Hij trok naar de woning van zijn ex in Bree en gooide een steen door het raam, gevolgd door een bokaal met benzine en een sigaret. Aan de tuinpoort van de woning werden twee sigarettenpeuken teruggevonden. Tijdens een latere huiszoeking in de woning van B. werden dezelfde soort sigaretten en gelijkaardige bokalen en stenen gevonden.

Zware belaging

Naast de brandstichting moest B. zich ook verantwoorden voor stalking. Volgens de aanklager verstuurde de man na het beëindigen van de relatie meer dan 5.600 berichten naar zijn ex, hun kinderen, haar familie en haar nieuwe partner. “En dat bleef voortduren ondanks een door de rechtbank opgelegd contactverbod. In november 2017 werd de auto van mevrouw ook bekrast en werden haar autobanden kapot gestoken.”

Hij verklaarde eerder al dat als hij haar niet kan krijgen, niemand haar kan krijgen Advocaat van J. (32), de ex van de veertiger

De advocaat van slachtoffer J. benadrukte dat de vrouw nog steeds schrik heeft van haar ex. “Hij verklaarde eerder al dat als hij haar niet kan krijgen, niemand haar zal krijgen. Er zijn ook meerdere elementen in het dossier die aantonen dat hij de bedoeling had om haar te kwetsen.”

Enorme impact

De vrouw, die tien jaar een relatie had met B., benadrukte voor de strafrechtbank in Tongeren zelf dat de zaak zwaar doorweegt bij haar en de kinderen. “Het heeft een enorme impact op ons gehad. Ik leefde constant in angst met de kinderen. Het is hun vader en ik wil hem niet veroordelen, maar de kinderen hebben nog altijd schrik. Drie van de vier kinderen waren tijdens de feiten bij hem. Heeft hij hen alleen gelaten om dat te doen? Hij wist ook niet of onze jongste zoon op dat ogenblik in de woning was of niet.”

De vrouw en het jongste kind waren niet thuis op het ogenblik dat de brandbom in het huis werd gegooid. Niemand raakte gewond. Er was wel voor meer dan 8.200 euro schade aan de woning. Die werd betaald door de brandverzekeraar van de woning in Bree, maar B. moet die schade nu terugbetalen.

Zware fout

De advocaat van beklaagde B. benadrukte dat zijn cliënt inziet dat hij fout was. “Hij had niet de intentie om brand te stichten, maar hij beseft dat hij zwaar over de schreef is gegaan en dat het anders had kunnen aflopen.” Samen met zijn raadsman betwistte B. wel dat hij de banden van de auto van zijn ex stuk stak en haar auto bekraste. “Daar is geen bewijs van en hij is er ook nooit over verhoord geweest.” Voor die feiten werd B. door de strafrechter vrijgesproken.

Voor de feiten van brandstichting en belaging werd de veertig veroordeeld tot dertig maanden cel met uitstel onder voorwaarden. Om dat uitstel te behouden, mag B. de volgende drie jaar geen strafbare feiten meer plegen, moet hij onder meer zijn werk behouden en hij moet zich laten begeleiden. Aan zijn ex moet B. een morele schadevergoeding van 1.500 euro betalen.