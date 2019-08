Tweede dodelijk verkeersongeval aan Kinrooiersteenweg in 20 dagen tijd BVDH

03 augustus 2019

22u12 8

Zaterdagavond is een persoon om het leven gekomen bij een verkeersongeval aan de Kinrooiersteenweg in Neeroeteren. Het is het tweede dodelijk verkeersongeval op deze plaats in twintig dagen tijd. Toen overleed een twintiger op de gevaarlijke baan tussen Kinrooi en Neeroeteren, die ook bekend staat als de N757. Ook op 27 juli was er nog een ongeval op deze baan, toen belandde een wagen tegen één van de vele bomen aan de kant. Ten gevolge van het ongeval werd de weg een tijd lang volledig afgesloten. Er wordt aangeraden om deze baan te mijden. Ook de inwoners spreken over een gevaarlijke baan waar trajectcontrole op zijn plaats is. Over de details van het ongeval is nog niets bekend.