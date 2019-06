Twee jaar cel voor Nederlandse cannabistelers met plantage in huurwoning DSS

06 juni 2019

19u23 0 Kinrooi De strafrechter in Tongeren heeft donderdag een Nederlands koppel uit Kinrooi bij verstek veroordeeld tot een gevangenisstraf van twee jaar en een boete van 6.000 euro omdat ze een cannabis kweekten in hun Maaseikse huurwoning.

Op 15 januari 2016 verleende de politie van de zone Maasland bijstand aan een deurwaarder die het koppel uit hun woning in Maaseik moest zetten. Toen de agenten en de gerechtsdeurwaarder de woning binnenkwamen, ruikten ze een sterke cannabisgeur. In de kelder werd toen een oogstrijpe plantage gevonden van maar liefst 265 cannabisplanten.

54.000 euro boete

Het koppel verklaarde dat ze de plantage opgestart hadden nadat de eerdere relatie van vrouw op de klippen liep. In 2014 was de toenmalige partner samen met zijn ex begonnen met de opbouw van de plantage in de kelder. Toen zijn relatie stuk liep, verhuisde hij naar zijn zus in Nederland. Samen met haar nieuwe vriend besliste zijn ex-partner in februari 2015 om de plantage toch nog op te starten. Bovenop de boetes moet het koppel uit Kinrooi ook nog een schadevergoeding van bijna 54.000 euro betalen aan distributienetbeheerder Fluvius en de Watergroep voor de gepleegde fraude met de elektriciteit- en watermeter.