Prenten van Limburger (35) die corona aan kinderen uitlegt gaan wereld rond: “Idee ontstond met het gezin aan de keukentafel” Marco Mariotti

09 april 2020

14u38 0 Kinrooi “Mama, papa, wat is eigenlijk corona?” U herkent ongetwijfeld de vraag van de allerkleinsten in huis. Illustrator Chris Vosters (35) schetste het ‘Corona-Aapje’ als antwoord voor zijn eigen kinderen dat intussen werd opgepikt tot in de Verenigde Staten en Brazilië. “Je moét die vragen van je kinderen beantwoorden", zegt Vosters.

Illustrator Chris Vosters (35) is papa van drie - 1, 4 en 6 jaar - en krijgt sinds de uitbraak van het coronavirus geregeld wat vragen naar zijn hoofd geslingerd. Wat is corona? Wanneer mogen we naar oma en opa? En waarom is er geen carnaval? “Draai en keer hoe je wil, maar je moet die vragen beantwoorden", zegt Vosters.

“We babbelden daar samen over aan de keukentafel en plots schudde ik het corona-Aapje als voorbeeld uit mijn mouw. Ik vertelde hoe dat aapje mogelijk op elk van ons zit en dat het zeer graag overspringt op anderen. Kinderen zijn zowat superhelden en die ervaren geen last van dat aapje. Maar oma en opa hebben die superkrachten niet. Als het aapje op hen overspringt, worden ze ziek.”

Vosters had zijn voorbeeld nog niet helemaal uitgelegd, en de oudste van zes jaar begon spontaan als een aap door het huis te springen. “Die had meteen begrepen hoe het zat, en dat we best ook niet naar de carnavalsstoet zouden gaan. Daar zou het corona-Aapje pas kunnen rondspringen.”

Chris ging aan het tekenen. Bij elke nieuwe situatie of onbeantwoorde vraag die zich voordeed, bedacht hij weer nieuwe schetsen en zo nieuwe antwoorden. “Toen de maatregelen nog niet heel streng waren, had oma wafels voor ons gebakken die we zouden ophalen. Eén van de kinderen vroeg in de auto of dat wel een goed idee was, want het corona-Aapje kon toch overspringen? Klopt zei ik, daarom zet oma de wafels buiten neer, en neem ik ze mee als ze weer naar binnen is.”

Heel banaal

Het totale idee had enkele dagen nodig om te rijpen, en in één avond schetste Vosters een achttal tekeningen bij elkaar. “Eigenlijk meer als een oefening, en omdat ik mijn Facebookpagina nog eens wilde aanvullen met nieuwe tekeningen. Heel banaal. Maar de prenten werden in een mum van tijd massaal gedeeld, en ouders begonnen elkaar erin te taggen.”

De trein stond niet meer stil en verliet al heel snel ons land. Vosters kreeg telefoon van buitenlandse pers tot ver over het kanaal. Een Amerikaans bedrijf vroeg hem meteen ook illustraties voor hen te maken, en het Zuid-Afrikaanse People Magazine in Zuid-Afrika vroeg ook om een publicatie.

De jonge papa werkt al vijf jaar voor uitgeverij Clavis en illustreert vooral voor lagere schoolkinderen. “Best grappig hoe ik eigenlijk héél veel tijd steek in werk, en hier iets uit mijn mouw schud dat plots wereldwijd wordt opgepikt. Ik ben nog niet uitverteld hoor, er kunnen nog schetsen volgen. En ik overweeg om het eventueel uit te brengen al prentenboek. Als ik de virologen zo hoor, wordt het een nieuwe manier van leven. Op die manier kan je kinderen in de toekomst makkelijk uitleggen waarom we bepaalde dingen doen.”

En wordt de Kinrooienaar er nu plotsklaps rijk van? “Ik vraag er geen geld voor, maar vind het wel belangrijk dat mijn naam erbij staat. Tenslotte heb ik het vooral te danken aan mijn drie aapjes in huis.” Meer info via Facebook of Instagram van Chris Vosters.