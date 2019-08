Plofkraak zonder buit op KBC in Kinrooi jv & Birger Vandael

08 augustus 2019

07u56

Bron: belga & eigen info 6 Kinrooi Rond 4.10 uur vanochtend is een plofkraak gepleegd op een automatenkantoor van KBC in de Breeërsteenweg van de Limburgse gemeente Kinrooi. “Er werd geen buit gemaakt maar de schade aan het kantoor is aanzienlijk. Er vielen geen gewonden”, laat politie CARMA weten.

Toen de politie werd opgeroepen voor een plofkraak, spraken omwonenden van een luide knal en schade aan het kantoor. Uit onderzoek blijkt dat er explosieven werden gebruikt om de bankautomaat open te breken. De schade aan het kantoor ten gevolge van de ontploffing is groot, maar de inbrekers slaagden er niet in om geldbiljetten te stelen. De aangrenzende woningen raakten niet beschadigd.

Automatenkantoor

“Het getroffen kantoor is een automatenkantoor - dus zonder personeel- met één automaat”, aldus Viviane Huybrecht, woordvoerster van KBC. De vitrine van het kantoor is gesneuveld. De bovenbuur van het kantoor raakte niet gewond, voegt Huybrecht nog toe.

De verdachten zouden met een donkere auto met Nederlandse kentekenplaat weggevlucht zijn in de richting van Kessenich. De politie kon ter plaatse en in de omgeving geen verdachte personen meer aantreffen en stelde een veiligheidsperimeter in. Uit veiligheidsoverwegingen zijn enkele bewoners van de bovenliggende appartementen even geëvacueerd, maar zij konden al snel terugkeren naar hun woning. DOVO en het gerechtelijk labo kwamen ter plaatse voor onderzoek. Politie CARMA voerde de eerste vaststellingen uit en de FGP Limburg zet het onderzoek verder.

Derde plofkraak in iets meer dan een jaar

Voor de burgemeester van Kinrooi, Jo Brouns (CD&V), is het al de derde keer in iets meer dan een jaar tijd dat er in zijn gemeente een plofkraak plaatsvond. “Ik woon op ongeveer honderd meter van het gebouw. Ik hoorde rond 4 uur een enorme knal en ik dacht meteen aan een plofkraak”, vertelt burgemeester Jo Brouns.

“De materiële schade aan het kantoor is groot. Er is geen buit gemaakt, want de bankinstellingen beveiligen en wapenen zich beter tegen dergelijke plofkraken. Gelukkig zijn er geen gewonden gevallen. Net boven het kantoor, waar alleen automaten staan, woont een koppel. Banken gaan zich maximaal beveiligen tegen dit soort criminaliteit, want in de grensregio zijn ze bijzonder gevoelig voor plofkraken. We kunnen alleen maar hopen dat die extra veiligheidsmaatregelen een ontradend effect gaan hebben op de daders”, voegde Jo Brouns eraan toe.

Op 13 januari dit jaar mislukte een plofkraak op een geldautomaat van bpost in Kinrooi. Op 4 juni 2018 drongen vier gemaskerde mannen een ING-bankkantoor aan het Dorpsplein in Kinrooi binnen, waar ze twee geldautomaten opbliezen. Het viertal wist toen wel een aanzienlijke geldsom buit te maken.