Nu al gezocht: opzichter voor start van schooljaar

15 juli 2019

16u54 0 Kinrooi De gemeente Kinrooi doet nu al een oproep naar nieuwe vrijwilligers die als gemachtigd opzichter aan de slag willen gaan op 2 september. “Want er is nood aan”, zegt schepen van verkeer Mark Hoedemakers.

“Telkens we samenkomen met de groep van gemachtigd opzichters krijgen we te horen dat er nood aan nieuwe vrijwilligers is. Op dit moment zoeken we in de eerste plaats minstens twee personen voor het kruispunt in Molenbeersel centrum. Door het overlijden van één van onze trouwe opzichters en het stoppen van een vrijwilliger die al even voorbij de pensioengerechtigde leeftijd is, zijn daar enkele bijkomende krachten nodig.”

“Ze zijn momenteel met negen opzichters die zich dagelijks afwisselen. Daarnaast zijn er ook gemachtigd opzichters nodig in de Kasteelstraat in Kessenich, bij de schoolomgeving van Icarus. Los van deze twee locaties, stellen we vast dat overal extra mankracht gewenst is. Dan kan er bijvoorbeeld ook vaker gewisseld worden met de huidige opzichters.”

Interesse? Neem contact op bij de dienst vrije tijd in GC De Stegel via 089/300.840. De dienst voorziet een opleiding voor geïnteresseerden zodat zij ook wettelijk in orde zijn als gemachtigd opzichter. Ook het materiaal zoals een bordje en een herkenbare jas wordt ter beschikking gesteld.