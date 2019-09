Nieuw ongeval op de Neeroetersesteenweg BVDH

29 september 2019

17u50 0

Vrijdagavond omstreeks 22.15 uur was er een nieuw ongeval op ‘dodenbaan’ Neeroetersesteenweg/Kinrooiersteenweg. De bestuurder, een 31-jarige man uit Oudsbergen, werd gewond overgebracht naar het ziekenhuis maar verkeerde niet in levensgevaar. Deze weg kent sinds dit voorjaar een spijtige piek in ernstige ongevallen. Er worden extra snelheidscontroles uitgevoerd en er zal ook een trajectcontrole worden geïnstalleerd.