Loods vol zwaar en onvergund vuurwerk pal naast tankstation: “Als dit tot een ontploffing had geleid, waren de gevolgen niet te omschrijven.” Drie beklaagden riskeren 9 maanden cel VCT

15 juni 2020

12u54 0 Kinrooi Op 19 november 2015 werd in een loods in Kinrooi een zeer grote hoeveelheid zwaar en onvergund vuurwerk ontdekt. “Naast de loods stond de woning die bewoond werd door de verhuurder en zijn kinderen en 350 meter verderop een tankstation. Als dit tot een ontploffing had geleid, waren de gevolgen niet te omschrijven,” benadrukte de aanklager. Hij vorderde voor de huurder van de loods en zijn twee ‘kompanen’ elk 9 maanden cel en een boete van 6.000 euro.

Het onderzoek werd opgestart op basis van een drugsdossier. Tijdens de doorzoeking van de loods werd naast een verdeelcentrum voor onderdelen van wietplantages ook vuurwerk met 387 kilogram pyrotechnische sas aangetroffen. Twee beklaagden werden ter plaatse opgepakt, een derde kwam later met zijn auto aangereden. De drie liepen in 2019 al veroordelingen tot 12 maanden cel op in het drugsdossier.

Prijslijst

“In het voertuig van J.C. werd een prijslijst van hetzelfde type vuurwerk aangetroffen,” beschreef de openbare aanklager voor de strafrechtbank in Tongeren. “Hij kon daarvoor geen geloofwaardige uitleg geven.” De huur voor de loods werd contant betaald aan de verhuurder, die samen met zijn kinderen naast de deur woonde.

Vrijspraak gevraagd

De huurder en zijn twee ‘kompanen’ vragen de vrijspraak. “Mijn cliënt wordt gezien als de huurder van de loods,” pleitte de raadsman van J.C., “maar hij betwist formeel dat hij iets te maken heeft met het vuurwerk. De prijslijst van het vuurwerk lag ook niet in zijn auto.”

Ook de raadsman van ‘prijslijst houder’ D.N. betwistte zijn schuld. “Hij kwam daar enkel om airco’s te plaatsen. Die lijst lag in de middenconsole van zijn voertuig maar hij weet niet hoe die daar is beland.” Ook een derde ‘kompaan’, die een veroordeling opliep in het drugsluik en gelinkt werd aan de twee anderen, schoof alle blaam van zich af.

Of de drie een stevige celstraf krijgen of de vrijspraak, bepaalt de strafrechter in zijn vonnis van 9 juli.