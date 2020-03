Kuva Verswinkel is Kinrooise onderneming van het jaar Emelie Wojcik

07 maart 2020

18u50 0 Kinrooi In Kinrooi heeft UNIZO Kinrooi Kuva Verswinkel uitgeroepen tot lokale onderneming van het jaar. De dorpssupermarkt ontving de UNI-K Award 2020 op 6 maart 2020 tijdens het jaarlijkse ondernemersfeest.

Het bestuur van UNIZO Kinrooi en een jury van zelfstandige ondernemers, politici en academici kozen voor de zesde keer hun Ondernemer van het Jaar. De genomineerden voor de UNI-K Award 2020 waren: Café Beej Nelis, een lokale horecazaak; Ergonomics: specialist in automatiseringen, maatwerken en hijsgereedschappen en Kuva Verswinkel, een dorpssupermarkt. Deze laatste ging uiteindelijk met de award aan de haal. Café Beej Nelis nam de Publieksprijs mee naar huis.

Verder reikte UNIZO Kinrooi ook de Spotlight Award uit. Die award wordt toegekend aan een Kinrooinaar of Kinroois bedrijf dat het laatste jaar extra is opgevallen met een uitzonderlijke prestatie of unieke ontwikkeling. Dit jaar ging de eer naar ondernemer John Bombeke van Ergonomics. Hij toont volgens de jury een enorme wilskracht en inventiviteit. Zijn schoolloopbaan was door omstandigheden namelijk uiterst kort waardoor hij al zijn kennis op eigen houtje heeft moeten vergaren.