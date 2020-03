Koningin belt Kinrooise verpleegster Esther om haar te bedanken: “Ze beseft dat het moeilijke tijden zijn” Birger Vandael

20 maart 2020

17u14 3 Kinrooi “Goedemiddag, u spreekt met Koningin Mathilde.” Het lijkt een totaal onmogelijk telefoontje, maar het overkwam verpleegkundige Esther uit Kinrooi vrijdagnamiddag toen ze aan de slag was als verpleegkundige bij het Wit-Gele Kruis. “We zullen de patiënten niet in de steek laten”, beloofde Esther aan Hare Majesteit.

Esther kreeg op voorhand via het Wit-Gele Kruis de vraag of onze koningin met haar mocht bellen. Toen het zover was, herkende ze haar stem dan ook meteen. “Ik voelde me vereerd en was echt onder de indruk. Zoiets maakt niet iedereen mee in zijn of haar leven. Het was een hartverwarmend gesprek waarin zij niet alleen heel veel dankbaarheid ten aanzien van mij toonde, maar ten aanzien van alle hulpverleners.”

Volgens de Kinrooise klonk Mathilde erg oprecht: “Ze beseft dat het moeilijke tijden zijn. Niet alleen op fysiek vlak, maar ook op psychologisch vlak. Ik benadrukte dat we er alles aan doen met alle organisaties om het welzijn van de mensen te garanderen. Zij gaf aan dat ze dat weet en dat deed deugd. We stoppen ons hart en onze ziel in deze job en zo’n telefoontje geeft dan extra moed. Het ergste moet immers nog komen, dus we moeten sterk zijn!”

Intense sfeer

Op het moment van het telefoontje zat Esther bij patiënt Anneke in Bree. “Achteraf was het toch even stil in de kamer”, glimlacht de verpleegster. “We keken naar elkaar en voelden een intense sfeer, waar we allebei gelukkig van werden.”

Het Wit-Gele Kruis staat vooral in voor de thuisverpleging van mensen. De zwaarste coronapatiënten krijgen de verplegers voorlopig niet onder hun hoede, maar toch worden ze ook geconfronteerd met de onzekere tijden waarin we ons bevinden. “We proberen de warme kwaliteitsvolle zorg aan huis verder te zetten”, is Esther duidelijk. “Uiteraard voelen we de angst ook bij onze patiënten en proberen we hen gerust te stellen. Voor ons is het belangrijk dat we enerzijds overal blijven langs komen en anderzijds dat alles in absolute veiligheid gebeurt. Ik wil onze organisatie danken voor de steun en alle anderen in de zorgsector een pluim geven voor het geleverde werk!”

Het Wit-Gele Kruis en het koningshuis hebben een goede band. “Hare Majesteit de Koningin bezocht het Wit-Gele Kruis in 2017 ter gelegenheid van ons 80-jarig jubileum en ook koningin Paolo kwam al langs bij onze organisatie”, vertelt communicatiemedewerker Ralph Gregoor. “De vraag om met een thuisverpleegkundige te kunnen bellen kwam van het Paleis omdat onze koningin wilde horen hoe het er in deze crisis op het terrein aan toe gaat, zowel bij de verpleegkundigen als bij ouderen die nu vaak geïsoleerd raken.