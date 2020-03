Kinrooise sluipwegen richting Nederlandse grens afgesloten met nadarhekken Birger Vandael

21 maart 2020

20u38 0 Kinrooi In Kinrooi werden vandaag enkele straten afgesloten voor het sluipverkeer tussen België en Nederland. Sinds vrijdagmiddag zijn er grenscontroles op niet-essentiële verplaatsingen van en naar België. Op die manier hoopt men de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Ook de veerboten over de Maas zijn voorlopig afgelast.

In verschillende grensplaatsen in ons land zijn al controles begonnen. De politie bewaakt in Limburg de belangrijkste invalswegen in de Limburgse grensdorpen Lanaken, Vroenhoven, Veldwezelt en Smeermaas vanuit Nederland. Ook Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen worden in de gaten gehouden.

Donderdag zijn in Kinrooi op vijf uur tijd zo’n 700 Nederlanders door de politie teruggestuurd, maakte burgemeester Jo Brouns (CD&V) bekend. In de Limburgse grensgemeente staan onder meer aan de tankstations borden om mensen duidelijk te maken dat de noorderburen niet naar daar moeten afzakken voor een tankbeurt. De politie van de zone CARMA doet intensieve controles, maar permanente grensposten bemannen is niet mogelijk.