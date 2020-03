Helse achtervolging liefdesrivaal eindigt in crash: 6 maanden cel VCT

25 maart 2020

13u30 0 Kinrooi Een zware discussie tussen J. (28) uit het Nederlandse Ospel en zijn liefdesrivaal T. (25) uit Kinrooi liep op 20 juli 2017 zwaar uit de hand. Na een helse achtervolging crashte T. met zijn Renault Clio. Zijn achtervolger werd voor zijn gevaarlijk rijgedrag veroordeeld tot zes maanden cel met uitstel.

De rivaliteit tussen de twee twintigers na een stukgelopen relatie had al vaker tot incidenten geleid. Op 20 juli 2017 liep een zware discussie op een parking in het Nederlandse Stramproy uit de hand. De 25-jarige Kinrooienaar stapte in zijn wagen en reed weg maar de 28-jarige Nederlander zette onmiddellijk de achtervolging in.

Dollemansrit

Wat volgde was een dollemansrit van negen kilometer lang richting Kinrooi. T. crashte met zijn Renault Clio en belandde in de gracht. Volgens het slachtoffer werd hij door zijn rivaal in een bocht van de weg gereden. Ook de aanklager benadrukte dat zijn auto meermaals werd ingehaald en klemgereden door J. en dat er een aanrijding plaatsvond. Maar de strafrechter oordeelde dat het voorgelegde bewijs enkel aantoont dat er een ongeval plaatsvond door het gevaarlijke rijgedrag van Nederlander J. “Het is niet bewezen dat er fysiek contact is geweest tussen beide voertuigen. Het slachtoffer vertoonde ook geen verwondingen”, klonk de motivering.

Schadevergoeding

Daardoor werd Nederlander J. vrijgesproken voor het toebrengen van slagen en verwondingen aan het slachtoffer. De raadsman van beklaagde had ook aangehaald dat zijn cliënt door slachtoffer T. werd uitgelokt. Maar ook dat werd door de strafrechter niet gevolgd. De 28-jarige Nederlander werd veroordeeld tot een celstraf van zes maanden met uitstel voor zijn ongepast en gevaarlijk rijgedrag, waardoor T. met zijn voertuig crashte. Hij moet ook een schadevergoeding van 700 euro betalen aan zijn rivaal.