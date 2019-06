Foutparkeerder krijgt 8 maanden cel voor agressief gedrag naar vier agenten VCT

07 juni 2019

18u52 0 Kinrooi Een dertiger uit Kinrooi is veroordeeld tot een celstraf van 8 maanden en een boete van 800 euro omdat hij in maart en april herhaaldelijk agressief uithaalde naar agenten. Op 9 maart pakte hij vier agenten van de politiezone Carma hard aan nadat hij zijn auto fout geparkeerd had in Dilsen-Stokkem. “Ik wist niet dat ze van een mug een olifant zouden maken,” minimaliseerde de man de feiten voor de strafrechter.

Volgens de advocaat van de agenten, stelde beklaagde zich erg weerspannig op. “Het was een banale verkeersovertreding want die auto stond in Maasmechelen voor een oprit geparkeerd. Maar de agenten stelden vast dat de man geseind stond en moesten hem daarom meenemen.” Een van hen werd bij de keel gegrepen en de beklaagde stak een zware scheldtirade af. De dertiger stampte ook tegen de politiecombi. Zelf minimaliseerde hij de feiten. “Ik heb misschien wel geroepen maar ze beweren dat ik dingen heb gezegd die ik niet gezegd heb.”

De aanklager verwees naar verschillende tussenkomsten en haalde aan dat de agenten ook in de privésfeer door de man bedreigd werden. De dertiger moet een schadevergoeding van 750 euro betalen aan vier agenten.