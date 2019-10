Evenement goede doel ‘Vitamine K’ hoopt op 500 deelnemers MMM

18u21 1 Kinrooi In Kinrooi draait alles op volle toeren voor Vitamine K, het wandel- en loopevenement voor het goede doel dat volgende week zondag 20 oktober plaatsvindt aan de Agropolissite. “De teller van de inschrijvingen staat momenteel op 320 deelnemers maar de organisatie wil graag richting 500 sympathisanten voor de Warmste week", klinkt het bij de organisatie.

“Dit weekend maken we de wandelroute en het loopparcours bekend”, zegt burgemeester Jo Brouns. “We hopen dat nog vele ambassadeurs zullen volgen nadat héél wat lokale ondernemers zich al talrijk inschreven. Op dit moment staat de teller op 320 deelnemers. Dat aantal bedroeg vorige week vrijdag nog maar 132 dus er zit nog wat rek op. We mikken stiekem op de 500.”

“Online inschrijven kan tot en met woensdag 16 oktober om 12u00 via dit Google formulier. Wie daarna nog wil inschrijven, kan op zondag gewoon terecht bij de daginschrijvingen. Voor het praktisch verloop is online inschrijven echter aangewezen.”

De opbrengst voor het wandel- en loopevenement gaat naar de helpende verenigingen maar ook naar Sint-Vincentius Maaseik Kinrooi, één van de lokale goede doelen van de Warmste week. “Het aantal éénnoudergezinnen in armoede of het aantal kinderen dat in armoede moet opgroeien, stijgt helaas nog ieder jaar. Het is ontoelaatbaar dat kinderen zonder boterham in een rugzak naar school moeten omdat de ouders de middelen niet hebben om hen in hun dagdagelijkse behoeften te voorzien.”