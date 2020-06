Drietak in Kinrooi tijdelijk afgesloten door waterlek Dirk Selis

09u16 0 Kinrooi In nacht van donderdag op vrijdag werd de Drietak (N751) in Kinrooi tijdelijk afgesloten voor verkeer. Door een waterlek was er schade aan het wegdek ontstaan. Om de veiligheid te garanderen werd de weg afgesloten voor alle verkeer. De Watergroep voert vrijdag herstellingen uit. Er geldt zo lang een omleiding via Kessenich.

De Watergroep startte vrijdagochtend meteen de herstelling van de weg. Er wordt eerst nagegaan wat de precieze ondergrondse schade is door het lek in de waterleiding. Pas wanneer het wegdek kwalitatief hersteld is, zal de N751 weer openen voor verkeer. Men tracht dit tegen vanavond op te lossen. Indien de schade groter blijkt, zal de ingreep langer in beslag nemen. De omleiding verloopt via Kessenich over de N78 en N73.