Chiro Sint-Martinus Kinrooi stelt (nu al) feestweekend uit van september naar mei Birger Vandael

18 juli 2020

08u34 0 Kinrooi Chiro Sint-Martinus Kinrooi bestaat in september 60 jaar. Uiteraard wil men dat uitgebreid vieren, maar bij de Chiro beseft men nu al dat een driedaags feestweekend in september moeilijk ligt. Daarom worden de festiviteiten verplaatst naar 14-15-16 mei 2021. “Zo hopen we op safe te spelen, zowel qua maatregelen voor een dorpsevenement als het aantal aanwezigen”, aldus de organisatie.

Ruim een jaar op voorhand werd er door huidige en oud-leiding van Chiro Sint-Martinus Kinrooi een werkgroep samengesteld voor wat het hoogtepunt van 2020 had moeten worden: het Feestweekend ter ere van hun 60 jarig bestaan. Gezien de oprichting en start van de Chiro in Kinrooi in september 1960 heeft plaatsgevonden was de keuze voor een datum voor het Feestweekend snel gemaakt. Dit zal dus met enkele maanden vertraging plaatsvinden.

Zelfde planning

De planning blijft evenwel hetzelfde: op vrijdagavond wordt het jubileum uitgebreid gevierd met oud-leiding en oud-kookouders, zaterdagavond wordt een openbare dans- en muziekavond, met een podium met een live band en een podium met DJ’s van Kinrooise bodem, voorafgegaan door een receptie voor alle verenigingen uit Kinrooi en alle Chiro’s van Gewest Hey (enkele Chirogroepen uit nabijgelegen steden en gemeenten vormen samen een gewest), waarop zondag het volledige Chiroterrein aan de Processieweg wordt gevuld door plezier en talent van eigen bodem voor het gehele dorp.