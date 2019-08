Chauffeur (28) hangt brakend uit voertuig en brengt nacht door in de cel BVDH

Terwijl een patrouille van politie Maasland in de nacht van vrijdag op zaterdag op weg was naar een interventie, merkten ze een voertuig op waarvan de bestuurder brakend uit het voertuig hing. Hij bevond zich op de de Gruitrodelaan in Maaseik. Het voorval vond plaats rond 2.44 uur. Toen de politie het voertuig opmerkte, reed de bestuurder aan een hoge snelheid weg. Even later stond het voertuig op de oprit van een woning. De bestuurder was een 28-jarige Kinrooinaar die duidelijk te veel gedronken had. Hij weigerde een ademtest af te leggen en werd meegenomen naar het bureel voor een bloedproef. Zijn rijbewijs werd ingetrokken voor vijftien dagen, maar omdat de man zich ongepast gedroeg bij het verlaten van het commissariaat werd besloten om hem bestuurlijk aan te houden en op te sluiten ter ontnuchtering. Dat levert hem ook een aantal pv’s op.