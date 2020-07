Botel Ophoven komt op de proppen met... een float-in Emily Nees

13 juli 2020

13u01 0 Kinrooi De coronacrisis vraagt de nodige creativiteit van ondernemers, zo ook van Botel Ophoven. Het vertrek, dat zowel een B&B als een hotel is, start met een takeawayservice. Het gaat dan niet om de doorsnee drive-in, maar wel om een zogenaamde float-in.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

“Door de coronamaatregelen kunnen we slechts heel weinig tafels zetten in ons eetcafé On The Rocks, waardoor het jammer genoeg niet rendabel is om te openen”, zegt Katy Stroobants (49). Zij baat samen met haar man Leo van der Schaft (55) B&B en hotel Botel Ophoven in Kinrooi uit.

Bootje varen

Daarom bedacht het echtpaar een creatief alternatief. “Tijdens de zomer gaan veel mensen bootje varen. De meesten verkiezen toch om in hun eigen bubbel te blijven. Daarom starten we midden juli met een float-in, in de plaats van een drive-in. Degenen die in de nabijgelegen havens liggen of gewoon voorbij komen varen, kunnen online bestellen en hun eten en drinken hier afhalen.”

“We voorzien een drijvende steiger, zodat ze er enkel tegenaan hoeven te varen om hun pakket op te pikken. Voor de fietsers en onze gasten staat de float-in takeaway natuurlijk ook ter beschikking”, besluit Katy.

Meer informatie vind je op de website van Botel Ophoven.