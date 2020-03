Baron licht 200 slachtoffers op voor 61 miljoen euro: “Al dat geld werd verbrast aan luxegoederen, dure wagens en chique feestjes” B.V. riskeert zes jaar cel VCT

05 maart 2020

13u50 3 Kinrooi Het klonk te mooi om waar te zijn, en dat bleek uiteindelijk ook zo te zijn. Baron B V. (71) uit Luik koos samen met rechterhand G.P. (65) uit Brugge en L.V. (73) uit Kinrooi en enkele handlangers vermogende slachtoffers uit en overtuigde hen om grote kapitalen, liefst 500.000 euro of meer, te investeren in een zeer lucratieve belegging. Met een gegarandeerd kapitaal en een opbrengst van vijftig procent overtuigden ze 200 slachtoffers om ruim 61 miljoen op de rekening van de baron in Zwitserland te storten. Maar in 2010 bleek het opgezette systeem lucht te zijn. “Al het geld werd verbrast aan luxegoederen, chique feestjes en zelfs een optreden van Bon Jovi in Brussel. Het was nooit de bedoeling om het geld legaal te investeren. “

De grootste oplichtingszaak die er ooit geweest is in Limburg, zo noemde openbaar aanklager Bruno Coppin de internationaal georganiseerde fraude voor de strafrechtbank in Tongeren. Hij was opgelucht, dat de complexe zaak, die al meer dan tien jaar aansleept, nu eindelijk kon behandeld worden. De fraude werd opgezet door de Luikse baron Baudouin V. (71), die gebruikt maakte van zijn voorname status en zijn speciale licentie bij de Amerikaanse Federal Reserve Agency, om vermogende investeerders aan te trekken voor zeer lucratieve investeringen. Zijn twee belangrijkste handlangers G.P. (65) uit Brugge en L.V. (73) uit Kinrooi en enkele stromannen hielpen hem om de grootschalige fraude jarenlang in stand te houden, tot het systeem in 2010 in elkaar stuikte.

Net als in de film Wolf of Wall Street zette de baron en zijn kompanen een speciaal fraudesysteem op poten Aanklager Bruno Coppin

Ponzi fraude

Net als in de film ‘Wolf of Wall Street’ zette de baron en zijn kompanen een speciaal fraudesysteem op poten. Coppin: “Dat betekent dat vooraanstaande mensen die zich belangrijk voordoen investeringen gaan voorstellen aan mensen die ook in een bepaald milieu vertoeven en hen zeer grote winsten, 50% van hun investering met kapitaalsgarantie, beloven op hun investering. Die winsten worden bij aanvang dan ook uitbetaald aan de investeerders om hun geloofwaardigheid op te bouwen. Wat de slachtoffers niet weten is dat ze gewoon het startkapitaal gebruiken om die vermeende winsten uit te betalen. Na een tijdje zijn de investeerders gerustgesteld en vragen ze de winsten niet meer op maar gaan ze akkoord om die gelden onmiddellijk te herbeleggen en dan hebben de fraudeurs exact wat ze willen.”

Enorm kapitaal verbrast

De investeerders maakten het geld over op een referentierekening bij de Banque Cantonale de Fribourg in Zwitersland. Ze moesten zelf de legale herkomst van hun geïnvesteerde geld aantonen. Maar in realiteit vloeide het geld naar de twee Zwitserse vennootschappen van baron V. in Zwitserland. Daarna werd het enorme kapitaal via aandelenparticipaties in Belgische vennootschappen terug naar België versluist maar daar wisten de investeerders zelf niets van.

Het sneeuwbaleffect zorgde voor een enorm kapitaal dat naar hartenlust verkwist werd. Het optreden van Bon Jovi in Brussel kostte een fortuin Aanklager Bruno Coppin

Dankzij een goede mond-aan-mond reclame stapten meer en meer slachtoffers in het systeem. Eerst waren dat vooral de meest vermogende klanten, die een minimum investering van 500.000 euro moesten overmaken, later werden ook lagere startkapitalen aangenomen om het systeem in stand te kunnen houden. “Zo creëerde men een sneeuwbaleffect met meer en meer slachtoffers waarin een enorm kapitaal werd opgebouwd. Dat geld werd echter nooit gebruikt voor legale investeringen, wel om naar hartenlust te verkwisten. Het kapitaal werd verbrast aan luxegoederen, grote wagens, prostituees, de aankoop van onroerende goederen, en chique feestjes met onder meer een optreden van Bon Jovi in Brussel dat een vermogen kostte.”

De mensen beslisten zelf

In totaal maakte de baron en zijn handlangers met hun gigantische oplichting 200 slachtoffers ruim 61 miljoen lichter. De aanklager vorderde voor de baron zelf 6 jaar cel en een dubbel beroepsverbod van 10 jaar. Zijn handlangers uit Brugge en Kinrooi riskeren 5 en 3 jaar cel en een dubbel beroepsverbod van 8 jaar en vier andere kompanen riskeren celstraffen van 8 maanden tot een jaar en een beroepsverbod.

Er wordt hier een bepaalde sfeer geschept maar men moet rekening houden met wie precies verantwoordelijk is voor wat Beklaagde G.P. (65)

Baudouin V. (71) was, ondanks zijn zwakke gezondheid na een recente hersenbloeding, zelf aanwezig in de strafrechgbank in Tongeren, maar wilde zelf niets zeggen. Zijn ‘rechterhand’ L.V. (73) uit Kinrooi deed dat wel: “Ik heb niets anders gedaan dan mensen geïntroduceerd bij G.P. Hij deed dan zijn verhaal en de mensen beslisten zelf of ze of ze zijn voorstel aanvaarden of niet.” Ook kompaan G.P. (65) zelf minimaliseerde zijn aandeel in de fraude: “De aanklager gaat hier op een gemakkelijke manier om met woorden en schept een bepaalde sfeer. Met moet rekening houden met de feiten, wat er op papier staat en wie precies verantwoordelijk is voor wat. Ik heb mij altijd gehouden aan wat in de contracten stond.”

Firma’s van de baron failliet

Nadat baron V. in 2009 voelde dat zijn systeem in elkaar stuikte, nodigde hij nog heel wat van zijn investeerders uit in Zwitserland. In een stijlvol pand en omringd door trainers probeerde hij de slachtoffers nog te overtuigen om geen klacht te gaan indienen. Maar dat deden de gedupeerden wel. Een groot aantal van hen richtte samen een vereniging op en diende een klacht met burgerlijke partijstelling in in Tongeren, waarna een gerechtelijk onderzoek werd opgestart. In 2010 verloor baron V. het vertrouwen van de bank in Zwitersland en in 2011 werden zijn twee Zwitserse vennootschappen failliet verklaard. Sindsdien proberen de 200 slachtoffers tevergeefs om hun geld terug te krijgen.

Doelbewust lucht verkocht

Enkele slachtoffers kwamen samen met hun advocaat naar de strafrechtbank in Tongeren. Ze vorderen het bedrag van hun geïnvesteerde bedrag terug. “Ik vertegenwoordig hier niet zomaar vijf partijen maar in totaal 200,” benadrukte advocaat Heyvaert Guy . “Men heeft hen doelbewust lucht verkocht want het was nooit de bedoeling om dat geld te beleggen.”

Baron B.V. was niet de eerste de beste. Hij had een speciale vergunning van de Federal Reserve in de Verenigde Staten Heyvaert Guy, advocaat van enkele slachtoffers

Niet de eerste de beste

Volgens de raadsman was baron B. V. ook niet de eerste de beste. “Hij had een speciale vergunning van de Federal Reserve in de Verenigde Staten. Dan kan je optreden op een niveau van bank naar bank. En zo heeft men enorme winsten willen maken want de investeerders waren wel degelijk zeer kritisch. Er werden contracten onderschreven, alles werd afgedekt met de nodige vergunningen en met een verzekering bij Allianz, zo werd hen verzekerd. “De identiteiten werden gecontroleerd en de investeerders moesten het geld storten op een referentierekening bij de bij de Banque Cantonal de Fribourg in Zwitserland, waar ze de legale herkomst van het geld van hun investering zelf moesten aantonen. En dus geloofden ze in het systeem. Wat ik heel straf vind is dat de heren die hen overtuigden nu zeggen dat de slachtoffers dom zijn geweest om te geloven in een winst van 50 procent mogelijk was, terwijl ze hun investeringen zelf zo jarenlang verkocht hebben, zonder een cent te investeren.”

Op donderdag 12 maart wordt de zaak verder gezet en komen de advocaten van de verdediging aan het woord.