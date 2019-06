B&B was al jaren Evelynes grote droom: “De combinatie met fietscafé werkt uitstekend” Birger Vandael

23 juni 2019

17u02 10 Kinrooi Deze week kampeert het VTM-programma ‘Met Vier in Bed’ een week lang in Limburg. Elke dag komt een andere parel aan bod en achter elke locatie schuilt een uniek verhaal. Wij laten de gastheren en gastvrouwen aan het woord en brengen al het moois wat Limburg te bieden heeft in beeld.

Maandag trappen Evelyne en Ludo uit Kinrooi af. Hun ‘Orgel Thuis’ is de meest noordoostelijk gelegen B&B van het land. Al bijna 20 jaar baat het het fietscafé ‘t Orgelhuys uit en toen ze de kans kregen om het pand naast het café te kopen, twijfelde het koppel niet. “Het was al lang mijn grote droom om een B&B te beginnen”, glimlacht Evelyne. “We hebben quasi alles platgegooid, alleen de muren bleven recht. Op één jaar tijd was B&B Orgel Thuis een feit. Het is allemaal heel snel gegaan.”

Het resultaat is een gouden combinatie van een gezellig café met meer dan zestig speciaalbieren en een bijhorende B&B. “Het belangrijkste voor ons is dat mensen zich hier thuis voelen”, gaat Evelyne verder. “Geistingen is een rustig kerkdorpje en we hebben ervoor gekozen om alles landelijk in te richten. De combinatie van het terras met de rustige slaapgelegenheid werkt. Mensen hoeven de auto niet te gebruiken en kunnen dus zonder zorgen een glas extra bestellen.”

1844

De legende stelt dat ’t Orgelhuys de eerste woning in kerkdorp Geistingen met twee verdiepingen was. Het gebouw dateert van 1844 en doet sinds 1995 dienst als fietscafé. Zes jaar later namen Evelyne en Ludo de zaak over. Vooral de mooie rozentuin doet het goed bij bezoekers.

Zalig fietsen en wandelen

De meerderheid van de klanten van Evelyne en Ludo zijn fietsliefhebbers. “We liggen hier pal in het Limburgse fiets- en aspergeparadijs. Oké, dit is een uithoek van Vlaanderen, maar je kan hier wel zalig fietsen en wandelen langs het water en het is ook niet zo ver tot de eerste Nederlandse en Duitste stadjes. GaiaZOO in Kerkrade en in mindere mate De Efteling en Pretpark Valkenier zijn leuke daguitstapjes. We beschouwen onze locatie meer als een zegen dan als een last.”

De B&B beschikt over twee familiekamers, twee tweepersoonskamers en is ook toegankelijk voor mindervaliden. Met hun verschijning in het programma hopen Evelyne en Ludo hun zaak op de kaart te zetten: “We tonen ons zoals we zijn: gastvrij en spontaan. Het is spannend om ons pronkstuk aan Vlaanderen te tonen!” Maandagavond om 21.15 uur kan u het koppel bewonderen op VTM.