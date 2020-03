Aspergeboeren vrezen dramatisch scenario: “Hebben Polen en Bulgaren nodig, maar die mogen niet komen werken” Marco Mariotti

19 maart 2020

14u01 0 Kinrooi Volgende week zouden de eerste asperges moeten worden geoogst, maar de afzetmarkt - de horeca - wil ze voorlopig niet hebben. En de Polen en Bulgaren die ze zouden moeten steken zitten in hun thuisland in quarantaine. “We vrezen een drama in de sector", zegt Carine Snijkers van hoeve 't Bommesaarke uit Kinrooi.

Het aspergeseizoen zit er aan te komen. Als de lente helemaal opfleurt is ook het ‘witte goud' uit Noord-Oost Limburg klaar om geoogst te worden. Maar het coronavirus steekt hier voorlopig een stokje voor.

Eerste probleem is de horeca die noodgedwongen de deuren moet sluiten. “Het is heel simpel, wij hebben de horeca nodig als afzetmarkt", weet Carine Snijkers die al jaren met aspergeteelt bezig is. “Maar aangezien zij momenteel niet weten vanaf wanneer ze terug open mogen, staat de prijs bijzonder laag.”

Als de horeca midden april mag openen, valt de schade mee. Maar zonder Polen of Bulgaren is het drama nog steeds compleet Carine Snijkers

Een kilo asperges kost gemiddeld 12 euro. Vandaag is dat slechts iets meer dan 3 euro. “Die prijs schommelt wel, maar het is gelinkt aan de vraag natuurlijk. Als het weer de komende weken meevalt en niet té warm wordt, kunnen we ze nog even laten staan. Zo stellen we de oogst uit, hopen we dat de restaurants midden april hun deuren mogen openen en dan valt de schade relatief mee."

Maar een tweede probleem dat zich dient is de arbeid. Snijkers en hoeve 't Bommesaarke werken in het steekseizoen met een team van dertig arbeiders. “Allemaal Polen en Bulgaren, maar de kans dat zij hier gaan geraken is bijzonder klein. Ik lees in buitenlandse media dat Duitsland de grens aan de Poolse zijde dicht houdt. En dat de Oost-Europese landen buitenlandse verplaatsingen afraden. Tegelijk lees ik dat Duitsland seizoensarbeiders naar hun eigen land willen laten overvliegen. En wij dan?”

Geen jobstudenten

Volgens Snijkers is het onmogelijk om zoveel werk te verrichten zonder buitenlandse krachten. “Zij zijn de enigen die dit soort werk willen doen. Ik heb dat ooit met jobstudenten en vakantiewerkers geprobeerd, maar vaak vinden hun eigen ouders dat hun kinderen zulk werk niet moeten doen. En de doorsnee Limburger ziet dit ook niet zitten. Hoe jammer het ook is, maar je verdient gewoon teveel als werkloze thuis momenteel.”

Is er dan geen alternatief? “De regering spreekt over het inschakelen van mensen die nu technisch werkloos zijn, maar toch willen bijverdienen. In praktijk steek je asperges en ben je ver genoeg van elkaar verwijderd. Elkaar besmetten is dus niet aan de orde. Maar ik geloof momenteel niet dat Belgen dit werk plots gaan komen doen.” Indien de Oost-Europeanen effectief op zich laten wachten tot in de zomer is het mogelijk te laat. Als de temperatuur stijgt gaat de oogst mogelijk verloren en spreken we dit jaar niet eens over asperges.