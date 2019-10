Achtergelaten katten in beslag genomen MMM

03 oktober 2019

17u47 0 Kinrooi Politie CARMA nam woensdagnamiddag twee katten in beslag bij een woning in de Kanaallaan. De katten werden door hun baasje achtergelaten.

In de woning lagen overal uitwerpselen. De dieren werden opgevangen door Dieren in Nood in Kinrooi. De Inspectiedienst Dierenwelzijn werd in kennis gesteld voor verdere opvolging en de politie stelde een pv voor dierenverwaarlozing op. De eigenaar wordt nog verhoord.