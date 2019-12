600 extra woningen voor Kinrooi in vijf jaar: “Nederlandse jonge gezinnen zijn ook welkom” Marco Mariotti

08 december 2019

16u32 0 Kinrooi Kinrooi wil de komende vijf jaar uitbreiden én nieuwe inwoners aantrekken. Het bestuur rekent erop dat er zeshonderd woningen bijkomen om ook Nederlanders aan te trekken. “Er wordt 19 miljoen geïnvesteerd in de gemeente waarvan de gemeentekas rechtstreeks 8 miljoen uitgeeft”, vertelt burgemeester Jo Brouns (CD&V).

Als Kinrooi tot in de jaren negentig een bevolkingsgroei kende, tekent de grensgemeente in het Noord-Oosten van de provincie een daling in het aantal inwoners af. De vergrijzing slaat er hard toe en jongeren die verder studeren trekken naar de grotere steden. Maar het is die trend waar de gemeente hard tegen wil in gaan. “Dat begint door het aantrekken van nieuwe inwoners", zegt Jo Brouns. “Natuurlijk wil elke gemeente dat, maar we moeten kijken naar de buurgemeenten ook aan de andere zijde van de Maas.”

Jonge gezinnen - al dan niet uit Nederland - kunnen zich doorheen de tijd nestelen in één van de zeshonderd nieuwe woningen. “Natuurlijk is dat voor een groot deel privémarkt, maar we kiezen met het beleid om in verstedelijkte gebieden appartementen te zetten. 9% van het aanbod moet voorzien zijn voor sociale woningen.”

Jeugdhuis

Tegelijk blijft mobiliteit een pijnpunt in het Noord-Oosten. “Uit onderzoek blijkt dat je van Kinrooi tot Hasselt maar liefst vijftig tussenhaltes hebt. Vijftig keer dat die bus stil staat.” Schepen Peter Nies (CD&V) weet tegelijk dat er veel in het verenigingsleven moet worden geïnvesteerd. “Want dat blijft voor veel jongeren de reden om wél in Kinrooi te blijven wonen. Er wordt hier een netwerk uitgebouwd en de heimat blijkt na een periode in de stad toch de plek waar ze op terug vallen. Het sociale leven en de uitbouw daarvan is cruciaal.”

De aankondiging van een jeugdhuis pal aan het gemeentehuis is dan weer een primeur. “Er was veel vraag naar en we gebruiken leuke units. De werken zou in 2020 actief moeten zijn", zegt Nies nog.

Verkeersveiligheid blijkt ook prioriteit voor de gemeente. “Er wordt 2,5 miljoen euro uitgegeven aan het verbeteren van de schoolomgeving in Kinrooi en nog eens 600.000 euro in Molenbeersel. We werken met een fietsstraat, een veilig voetpad, en een parallel circuit voor auto en zwakke weggebruiker. Ze zouden elkaar niet of nog amper mogen kruisen", zegt schepen Mark Hoedemakers (CD&V).

Bastion

Het Dorpshuis in Ophoven krijgt dan weer een heuse metamorfose waar 2,6 miljoen euro voor wordt vrijgemaakt. “Een grondige renovatie en uitbreiding waar meer dan 50 verenigingen gebruik van kunnen maken. Een polyvalent ontmoetingscentrum om fier op te zijn.” Ook het Bastion waar het jaarlijks festival plaatsvindt moet dé trekpleister blijven. Er wordt een betonnen barbecue geïnstalleerd waar in de zomer door iedereen gebruik van kan worden gemaakt. De site wordt ook heringericht zodat evenementen zoals huwelijken en andere feesten er makkelijker kunnen georganiseerd.

Niet onbelangrijk is de aanleg van de rioleringen in bijna tien straten. “De missing links worden zo definitief aangepakt én het fietspad wordt in één ruk mee heraangelegd waar nodig.” Het gaat om de Fosheistraat, Heibroekstraat, Hoekstraat, Helmuskesstraat, Lakerweg, Driessensstraat, Manestraat, Kaltissenstraat en Dolenweg.