32-jarige Kinrooienaar belandt in gracht BVDH

15 februari 2020

In de nacht van vrijdag op zaterdag was er een verkeersongeval in Maaseik. Dit vond plaats aan de Weertersteenweg omstreeks 1.47 uur. Een 32-jarige bestuurder uit Kinrooi kwam hierbij eerst in aanrijding met een wegversmalling. Daarna reed hij twee borden omver en vervolgens kwam hij terecht in de gracht, waar hij nog een verlichtingspaal raakte. De bestuurder blies positief bij een alcoholtest. De nodige processen verbaal werden opgesteld.