250 nieuwjaarsduikers in Kinrooi Lien Vande Kerkhof

05 januari 2020

18u51 0 Kinrooi Naar goede traditie doken ze in Geistingen (Kinrooi) ook dit jaar massaal in het Maaswater voor een frisse nieuwjaarsduik. Zo’n 250 moedige ijsberen namen een plons.

De traditie was al aan haar tiende editie toe. Veel mensen verkleedden zich daarom in bruiden en tinnen soldaatjes. De eerste zondag van het jaar heeft traditiegetrouw de Nieuwjaarsduik plaats aan dagstrand De Steenberg in Geistingen.