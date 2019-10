230.00 euro investeringen in Noord-Limburgse platteland Lien Vande Kerkhof

12 oktober 2019

12u09 0 Kinrooi Vermindering van gewasbeschermingsmiddelen, intelligente irrigatie, een educatief belevingsbos en een fiets- en wandelroute langs landbouwbedrijven, vier projecten die inzetten op plattelandsontwikkeling, kunnen rekenen op een toelage. “Van de 230.000 euro die worden geïnvesteerd in het platteland neemt de provincie, Vlaanderen en Europa 155.000 euro voor hun rekening”, zegt gedeputeerde van Landbouw Inge Moors (CD&V).

In een eerste project bundelt de kennis rond de omgang met gewasbeschermingsmiddelen. ”Om de kwaliteit van ons grond- en oppervlaktewater steeds te verbeteren, blijft sensibilisering van de sector hoog op de agenda staan. Door alle stakeholders in dialoog te laten gaan en landbouwers te tonen hoe ze met behulp van biofilters zelf restwater kunnen verwerken, wordt weer een nieuwe stap in de goede richting gezet”, aldus gedeputeerde Inge Moors. Dit project is goed voor een investering van bijna 100.000 euro, waarvan bijna 65.000 euro cofinanciering.

Irrigatie

Ook de Bodemkundige Dienst van België zet in op het verbeteren van de waterkwaliteit- en kwantiteit en krijgt bijna 75.000 euro ter ondersteuning van zijn project.“Irrigatie kan een kwaliteitsvolle productie verzekeren, het hele jaar door. De verdere verfijning van deze technieken kan de sector efficiënter en competitiever maken”, meent gedeputeerde Inge Moors.

Speelplek in Kinrooi

Met een investering van meer dan 8000 euro, waarvan 5.300 euro cofinanciering gaat de gemeente Kinrooi een plek aanleggen waar 3- tot 6-jarigen kunnen spelen en leren. “De speelse en educatieve manier spoort kinderen al van zeer jonge leeftijd aan om terug ‘buiten te spelen’ en de landschappelijke waarden in zich op te nemen. Zo verkleinen we de kloof tussen de landbouwers en de plattelandsgebruiker”, benadrukt Moors De gemeente Bocholt en de stad Bree investeren tenslotte in landbouweducatie met het project Landbouwroute, een groene long met een goed imago. Interactieve borden met bedrijfsfilmpjes over een tiental landbouwbedrijven bieden informatie over de verschillende landbouwsectoren uit de regio, goed voor een projectkost van 16.300 euro waarvan bijna 10.600 euro cofinanciering.

Nieuwe projectoproep

Moors geeft te kennen dat de Plaatselijke Groep een oproep lanceert die goed is voor totaal 730.526 euro cofinanciering voor toekomstige projecten. “Daarmee kunnen we een stimulans geven aan meer dan 1 miljoen euro investeringen voor het Limburgse platteland. Alle project groot of klein komen in aanmerking, zolang het hefboomeffect en de duurzame verankering duidelijk aanwezig zijn”, vult gedeputeerde Inge Moors aan.

Plattelandsactoren kunnen dankzij de nieuwe oproep hun project voor maximaal 65% laten financieren. Projectvoorstellen kunnen tot en met 27 januari 2020 worden ingediend. Meer gedetailleerde info over deze projectoproep is te vinden op http://platteland.limburg.be.