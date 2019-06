229 senioren dineren aan Langste Eettafel MMM

16u58 0 Kinrooi Vandaag verzamelden 229 senioren in GC De Stegel om samen de Langste eettafel te vormen tijdens het dorpsrestaurant voor senioren. Eenzaamheid en armoede is dit jaar het thema van de Week van Verbondenheid, die voortaan in het voorjaar plaatsvindt.

“Het dorpsrestaurant voor senioren is een gekend en goed ingeburgerd initiatief in de gemeente”, zegt schepen van sociale zaken Anita Meerten. “Iedere donderdag tafelen gemiddeld zeventig senioren – minimum leeftijd 60 jaar - afwisselend in een andere dorpskern. Voor een driegangenmenu betalen ze de democratische prijs van 7,50 euro. Vandaag werden er uitzonderlijk zelfs vier gangen geserveerd: een roze garnalencocktail, wortel-gembersoep, koninginnenhapje royale met kroketjes en broccoli-mix en ijstaart met rode vruchten coulis achteraf.”