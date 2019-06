‘Puur Toeval’ uit Ophoven is volgens u het beste ijssalon van Limburg Dirk Selis

30 juni 2019

17u46 0 Kinrooi Tijdens de warme dagen is het belangrijk om jezelf te verfrissen en wat helpt er beter om even af te koelen dan een lekker ijsje? Daarom ging HLN op zoek naar de beste ijsjes in Limburg. Van Voeren tot Lommel en van Hamen tot Kinrooi. Onze lezers konden tot zondag 12 uur stemmen, en van Puur Toeval vonden 1.606 lezers dat je daar aan het beste ijsje kan likken.

“Drie jaar geleden geraakte mijn vriendin Desi haar werk kwijt”, steekt Peter Peter van der Horst van wal. “Haar horecahart bloedde, en toen we ergens een ijsje kochten, viel het ons te binnen. Waarom geen ijssalon beginnen? Zogezegd, zo gedaan. We volgden een opleiding tot ijsbereider, en gingen op zoek naar een pand. Puur toevallig, reden we via een omleiding langs dit pand, en we waren meteen verkocht. ‘Puur Toeval’ is meteen de naam van onze zaak, omdat het toeval ons geleid heeft naar waar we nu staan. Ik maak het ijs en het is aan Desi om het aan de man of de vrouw te brengen. Met succes overigens.”

Bubbelwafel

Wat er zo bijzonder is aan ons ijs? “We maken het ijsje op maat van de klant en zijn daar heel creatief in. Kijk, in de winter loopt de verkoop sterk terug en moesten we iets bedenken om de klanten ook met temperaturen rond het vriespunt naar ons te lokken. Vandaar dat we op zoek gingen naar iets unieks, en dat vonden we tijdens een vakantie in Indonesië. Een nichtje van ons kocht daar een bubbelwafel. Een bubbelwafel is een luchtig gebakken wafel en lijkt op noppenfolie, maar smaakt heerlijk licht gezoet. Ze zijn krokant vanbuiten en mals vanbinnen en en gevuld met allemaal lekkers zoals ijs, chocolade, fruit, slagroom, noem maar op.”

Burgemeester

Burgemeester Jo Brouns van Kinrooi is verheugd met het nieuws maar niet verrast: “Ik ken Peter en Desi als heel innovatieve ondernemers. Deze prijs is hen van harte gegund en wij gaan als fietsgemeente eens kijken, hoe we dat in ons toeristisch aanbod kunnen verwerken. Ik sta op het punt een triatlon te lopen, maar als ik de eindmeet bereikt heb, mag ik weer wat zondigen en ga ik er vanavond nog een ijsje eten”