“Nederlandse politie moet helpen grens bewaken”, burgemeester Kinrooi doet oproep aan noorderburen Marco Mariotti

27 maart 2020

16u29 0 Kinrooi Burgemeester Jo Brouns (CD&V) van Kinrooi vraagt aan de Nederlandse overheid politiesteun voor de grenscontroles. “Kom met jullie politiediensten schouder aan schouder samen met de onze de grens bewaken. Vandaag bewaken alleen de Belgische politiediensten de grensovergangen”, zegt Brouns.

“De capaciteit van onze politiediensten staat onder druk. In Kinrooi zijn er maar liefst twintig grensovergangen. Twee ervan worden permanent bewaakt en daar zijn zes ploegen van de zone CARMA bezig. Aan Nederlandse zijde zien we geen politiemensen”, aldus Brouns.

“In hun maatregelen staat nergens expliciet vermeld voor welke redenen mensen de grens nog mogen passeren, namelijk in kader van co-ouderschap, zorg voor een hulpbehoevend familielid of dieren, werk en desgevallend met een coronavignet. Ze zijn daar nog altijd soepeler. Nederland ziet nu toch ook meer en meer de ernst van de situatie in denk ik. Het is niet meer dan normaal dat we solidair de strijd tegen dit virus moeten aangaan”, vindt de burgemeester.

Hij voegt eraan toe dat de Belgische politiediensten ook nog andere taken heeft. Buiten de twee permanent bewaakte grensovergangen zijn er nog zoveel andere sluiproutes die gebarricadeerd zijn, maar waar mensen toch nog proberen door te rijden.

Frankrijk

“Als we steun krijgen vanuit Nederland dan kan er aan die andere grenzen ook toezicht gehouden worden. Het is gewoon een nadrukkelijke vraag. Ik heb deze overgemaakt aan federaal minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) en hij liet weten dat hij voor die vraag met Nederland contact gaat opnemen. Aan de grens met Frankrijk is er bijvoorbeeld wel steun voor de Belgische politiemensen”, besluit de Kinrooise burgemeester.