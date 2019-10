“Een demente klant vraagt soms drie keer hetzelfde”: Kinrooi wil ondernemers informeren inzake dementie MMM

23 oktober 2019

15u53 0 Kinrooi Tegen 2035 zal het aantal inwoners met dementie in Kinrooi gestegen zijn met maar liefst 72 procent. Daarom wil de gemeente lokale ondernemers helpen bij het omgaan met klanten met dementie.

Klant Mariëtte vertelt voor de derde keer hetzelfde verhaal bij de kapper. Of Jef geeft maar vijf euro als de kassierster naar 10 euro vraagt. Hoe ga je als winkeluitbater daarmee om? “Ondernemers komen wel eens in aanraking met personen die verward overkomen, die het even niet meer weten of die telkens dezelfde vraag stellen", klink het bij de gemeente. “Kinrooi wil ervoor zorgen dat dementie leefbaar blijft en dat men met deze ziekte nog actief tòch kan deelnemen aan de samenleving."

Het Expertisecentrum Dementie Contact ontwikkelde een informatiemoment waar geïnteresseerde handelaars heldere informatie over dementie en praktische tips hoe ze er mee om kunnen gaan. Iedere handelaar die deelneemt aan één van de sessies krijgt na afloop het label van ‘dementievriendelijke ondernemer’, dat kenbaar gemaakt wordt via een raamsticker.

De vorming is gratis en vindt plaats in GC De Stegel – zaal Leonardus. Handelaars kunnen zelf een datum kiezen die het beste past. Inschrijven voor 30 oktober voor de sessie van 4 november of voor 18 november voor de drie resterende sessies. Inschrijven kan via preventieraad@kinrooi.be of 089/73.98.48.

De vier infosessie vinden plaats op:

maandag 4 november van 19 tot 21 uur

dinsdag 26 november van 13.30 tot 15.30 uur

maandag 2 december van 19 tot 21 uur

dinsdag 10 december van 13.30 tot 15.30 uur