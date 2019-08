‘Dodenbaan’ Kinrooiersteenweg eist twee nieuwe slachtoffers: aanrijder legt positieve ademtest af Birger Vandael

04 augustus 2019

12u20 1 Kinrooi Al jaren staat de Kinrooiersteenweg tussen Neeroeteren en Kinrooi bekend als zwart verkeerspunt in de provincie Limburg. Dit weekend deed deze gevaarlijke weg zijn reputatie alle eer aan. Een Nederlands koppel stierf ter plaatse. Burgemeesters Jo Brouns (CD&V) en Johan Tollenaere (Open VLD) zitten morgen samen met de politie en het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) om het probleem te bespreken.

Het verkeersongeval in Neeroeteren vond zaterdagavond rond 18.38 uur plaats. Een 31-jarige bestuurder reed frontaal in op de achterzijde van zijn 49-jarige voorligger. Die wagen slingerde daardoor over de baan en kwam zwaar in botsing met een boom. De vrouwelijke passagier stierf ter plaatse, de bestuurder werd overgebracht naar ziekenhuis Oost-Limburg in Genk, waar hij aan zijn verwondingen bezweek. Dat maakte politie Maasland vandaag bekend. De bestuurder van het aanrijdende voertuig kwam met de schrik vrij en legde een positieve ademtest af.

Tweede dode in twintig dagen

Het verleden van de Kinrooiersteenweg de afgelopen jaren is onthutsend. Nauwelijks twintig dagen voor het ongeval van dit weekend kwam een twintiger op een zondagmiddag om het leven nadat hij op een boom reed en vervolgens in de gracht belandde. Tussendoor, op zaterdag 27 juni, raakte een 53-jarige bestuurster ook al gewond nadat ze tegen een boom belandde.



Ook in een verder verleden liep het regelmatig fout op de Kinrooiersteenweg. Zo overleed een jonge chiroleider in de nacht van vrijdag op zaterdag 12 december 2015 nadat hij op een recht stuk de controle over zijn stuur verloor. Ook op zaterdag 5 september 2009 werd een jonge vrouw, die amper de twintig jaar was gepasseerd, het slachtoffer van een dodelijk ongeval nadat ze tegen een boom was gebotst. Het was toen slechts twee maanden geleden dat een leeftijdsgenoot van de vrouw eveneens om het leven was gekomen op de zwarte baan nadat hij met zijn motor tegen een wagen reed die net een oprit indraaide.

Zus verloren

Anick Vandeputte verloor op 8 september 1994 haar zus Sonja op 19-jarige leeftijd nadat ze met haar wagen tegen een boom belandde: “We zijn nu 25 jaar verder en nog steeds blijven er hier mensen verongelukken. Ik begrijp niet dat ze nog altijd niets hebben ondernomen om deze weg veiliger te maken”, laat ze weten.

Verder waren er de laatste tien jaar nog minstens zeven ernstige ongevallen op deze gewestweg. Burgemeester van Maaseik, Johan Tollenaere, erkent het gevaar: “Daarom dat ik met mijn collega uit Kinrooi (Jo Brouns, red.) wil bekijken of we toch geen maatregelen kunnen nemen. Vaak is het ongeval te wijten aan overdreven snelheid en soms is er ook sprake van dronken toestand of zelfs van een wanhoopsdaad. Dat zijn dingen waar je moeilijk iets aan kan doen. Toch is het duidelijk dat het om een gevaarlijke weg gaat. Door onze gemeente loopt bijvoorbeeld ook de Venlosesteenweg en daar gebeuren beduidend minder ongevallen.”

Trajectcontrole

Op de baan geldt een snelheidsbeperking van 70 kilometer per uur, maar het is duidelijk dat niet iedereen zich daar even netjes aan houdt. Zo werd er begin juli 2018 een snelheidsduivel geflitst aan 202 kilometer per uur. “Veel mensen vragen om camera’s, eventueel in de vorm van een trajectcontrole. Dat is ook iets waar ik zelf aan denk”, gaat Tollenaere verder. “Een vangrail vind ik geen goed idee. Je moet ook ruimte behouden voor fietsers en hen de kans geven om te ontsnappen.”